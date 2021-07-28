В Грузии выявлен 3141 новый случай коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на специальном сайте правительства stopcov.ge.

За последние 24 часа в стране выздоровели 1509 человек. За последние сутки от коронавируса умерли 20 пациентов.

За последние 24 часа в стране было проведено 40 553 теста, в том числе 23 242 — с экспресс-тестом на антигены и 17 311 — с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 7,75%, за последние 14 дней — 6,28%, за последние семь дней — 6,92%.

Всего в Грузии выявлено 410 830 случаев заражения коронавирусом, из которых 377 597 человек выздоровели и 5 751 умер.

Всего вакцинированы 432 795 человек, ежедневно вакцинируется 14 210. 64 человек находятся в режиме карантина, 5 256 человек — под наблюдением в стационаре, 1798 человек в ковид-гостинице.

Вчера, 27 июля, в Грузии было выявлено 3666 новых случаев коронавируса, 1335 пациентов выздоровели, 17 умерли.