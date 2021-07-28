В Совете Европы выразили обеспокоенность ситуацией вокруг квартала Вароша

Совет Европы (СЕ) выразил серьезную озабоченность недавними заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера турок-киприотов Эрсина Татара в связи с ситуацией вокруг квартала Вароша в городе Фамагуста на севере Кипра. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении СЕ.

"Мы глубоко обеспокоены заявлениями президента Турции и лидера турок-киприотов от 20 июля относительно дальнейшего открытия огороженной территории Вароши. Такие односторонние действия достойны сожаления, поскольку они противоречат соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые полностью признаны Советом Европы", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что СЕ призывает отменить данное решение. "Диалог между двумя сторонами должен быть возобновлен", - подчеркнули в Совете Европы.

Вместе с тем в организации выразили надежду на то, что заявление, сделанное председателем СБ ООН относительно Вароши, будет способствовать возвращению за стол переговоров для урегулирования ситуации. "Совет Европы готов поддержать усилия ООН в этом направлении", - указывается в сообщении. "Права человека всех киприотов должны полностью соблюдаться на основе соответствующих резолюций ООН и согласно принципам, закрепленным в Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)", - заключили в СЕ.

Ранее лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар на военном параде в турецкой части Никосии заявил, что часть района Вароша, расположенного в нейтральной зоне острова, будет демилитаризована и выделена в пользование греко-кипрских собственников. Присутствовавший на параде президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал это решение. Однако согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 1984 года, Вароша должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных в 1974 году.

Возвращения этого района под контроль миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем войск Турции) требует еще одна резолюция СБ ООН. Несмотря на существование этих двух документов, 8 октября 2020 года власти самопровозглашенной ТРСК открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши.