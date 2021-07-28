Договоренность о прекращении огня на участке Гегаркуника в основном соблюдается: МО Армении

Ситуация на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы по состоянию на 18:00, 28 июля, стабильна, договоренность о прекращении огня в основном соблюдается.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, на других участках армяно-азербайджанской границы инцидентов не зарегистрировано, оперативная обстановка полностью контролируется подразделениями ВС Армении.

28 июля вооруженные силы Азербайджана начали наступление на границе Республики Армения: от Сотка до Верин Шоржа. По данным Минобороны Армении, в результате провокации, осуществленной азербайджанской стороной, с армянской стороны погибли 3 и ранены 4 военнослужащих.