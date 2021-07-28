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Власти Франции заявили, что четвертая волна пандемии охватила все регионы страны

Власти Франции заявили, что четвертая волна пандемии охватила все регионы страны

Четвертая волна пандемии коронавируса охватила все регионы Франции. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

"Санитарная ситуация продолжает ухудшаться, - отметил он. - Четвертая волна пандемии затронула всю территорию Франции".

По словам Атталя, вспышки заболеваемости наблюдаются по всей стране и "практически все департаменты находятся в красной зоне" по скорости распространения заболевания. Представитель правительства отметил, что во вторник было зафиксировано почти 27 тыс. новых случаев, тогда как в среднем ежедневный прирост составляет 19 тыс. случаев за последние семь дней.

"В то же время мы отмечаем резкий контраст между количеством новых случаев и количеством пациентов, которым требуется госпитализация. Особенно в сравнении с предыдущей волной заболеваемости", - добавил он. Атталь заявил, что улучшение этого показателя во многом связано с массовой вакцинацией населения, благодаря которой удалось снизить нагрузку на систему здравоохранения.


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