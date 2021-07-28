Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов снял ограничения на импорт из РФ свиней и свинины

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов с 26 июля снял временные ограничения на импорт из РФ живых свиней, их генетических материалов, свинины и иного продовольственного мясного сырья, мяса дикой свиньи, содержащей свинину готовой продукции, рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, всех видов кормов и пищевых добавок для свиней, кроме содержащих синтетические и химические вещества.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе ведомства, решение было принято ввиду информации об африканской чуме свиней в России, опубликованном на официальном сайте Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE), а также решение Россельхознадзора «О зонировании по инфекционным болезням животных в Российской Федерации».