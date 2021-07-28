Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсуждалось социально-экономическое развитие России, ситуация в Афганистане и на границе Армении и Азербайджана. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов.

"В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на азербайджанско-армянской границе", - сказал Песков.