Предстоящие на 29 июля мероприятия
18:22, Июль 28, 2021
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09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 21:57 Правительство Армении намерено закупить вакцины против коронавируса Sinopharm и Pfizer/BioNTech
- 21:19 Бывший помощник и зять Трампа Джаред Кушнер уйдет из политики и создаст инвесткомпанию
- 21:04 ООН выразила обеспокоенность в связи с напряженной обстановкой на армяно- азербайджанской границе
- 21:01 Не менее 16 человек погибли в результате наводнений на севере Индии
- 20:45 Жители Нью-Йорка будут получать по $100 за первую прививку от коронавируса
- 20:36 РПА проинформирует своих международных партнеров о развязанных Азербайджаном действиях
- 20:30 Швеция достигла нулевой смертности от COVID-19
- 20:21 Число жертв наводнения в Германии превысило 180
- 20:20 В Грузии выявлен 3141 новый случай коронавируса
- 20:11 В результате пожара в Анталье пострадали 53 человека
- 20:06 В Совете Европы выразили обеспокоенность ситуацией вокруг квартала Вароша
- 19:40 Договоренность о прекращении огня на участке Гегаркуника в основном соблюдается: МО Армении
- 19:25 Власти Франции заявили, что четвертая волна пандемии охватила все регионы страны
- 18:39 Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов снял ограничения на импорт из РФ свиней и свинины
- 18:32 Литва передаст Армении 27,5 тыс доз вакцины AstraZeneca
- 18:22 Предстоящие на 29 июля мероприятия
- 18:16 Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Армении и Азербайджана
- 18:05 В Ираке задержали 14 боевиков ИГ
- 17:53 В Анталье зафиксировали крупный лесной пожар
- 17:42 В Варанде обнаружены останки тел еще двух армянских военнослужащих
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-07-21
- 17:36 Азиатские индексы снизились - 28-07-21
- 17:29 Замглавы общины Гегамасар рассказал о ситуции в приграничных селах Гегаркиуника
- 16:53 По факту нарушения территориальной целостности Армении Азербайджаном возбуждено уголовное дело
- 16:46 Сергей Григорян освобожден от должности представителя президента Арцаха по особым поручениям
09:10, 23.07.2021
Просмотрели 1445 раз Газета «Айастани Анрапетутюн»: До каких пор будет продолжаться турецкое лицемерие?
18:37, 27.07.2021
Просмотрели 1273 раз Проазербайджанская научная конференция в Орхусском университете отменена из-за требования пригласить арменоведов
10:08, 27.07.2021
Просмотрели 923 раз Плененный житель Мачкалашена передан армянской стороне, азербайджанские военнослужащие избили его
14:42, 21.07.2021
Просмотрели 881 раз Участники программы «Эразмус +» посетили Офис делегации ЕС в Армении
19:51, 21.07.2021
Просмотрели 873 раз Армения ожидает четкого ответа со стороны международных партнеров на действия Азербайджана: МО