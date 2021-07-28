В Анталье зафиксировали крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар зафиксирован в провинции Анталья в Турции. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, телеканал TRT распространил видео, на котором видно, как пожар начал подбираться к черте города. Возгорание произошло из-за сильной жары в четырех местах в ближайшем лесном массиве. Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра. В администрации Антальи подчеркнули, что это самый сильный пожар, с которым они сталкивались.

Однако он не представляет опасности для туристических объектов, заявили власти. "Пожар в районе Манавгата никак не угрожает безопасности туристических объектов. На данный момент нам не поступала информация о жертвах", - сообщают они.

В тушении пожара принимают участие более 100 единиц техники, включая два самолета и 15 вертолетов. По данным телеканала, из-за быстро распространяющегося пожара было принято решение эвакуировать всех людей из госпиталя Манавгата.

Кроме того, на место бедствия вылетел министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.