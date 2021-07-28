Азиатские индексы снизились - 28-07-21
ТОКИО, 28 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.39% и составил 27581.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.95% и составил 1919.65 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.58% и составил 3361.59 пункта, а HANG SENG вырос на 1.54% и составил 25473.88 пункта.
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