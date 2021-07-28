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Замглавы общины Гегамасар рассказал о ситуции в приграничных селах Гегаркиуника

Замглавы общины Гегамасар рассказал о ситуции в приграничных селах Гегаркиуника

Заместитель главы общины Гегамасар Гегаркуникской области Вардан Маргарян 28 июля не заметил паники среди жителей приграничных сел из-за пограничной ситуации. Как сообщает Арменпресс, Маргарян сказал об этом в беседе с журналистами.

«Я только что приехал со встречи с жителями, все нормально. В направлении сел не было выстрелов, стреляли по позициям, были слышны звуки выстрелов, но это ничего не меняет для людей», - сказал Маргарян.

Заместитель главы общины не считает, что цель Азербайджана - захват приграничных сел. По словам Маргаряна, если бы целью было захват села, они бы начали более масштабную войну.

«все будет хорошо, все это продлится недолго», - заключил Маргарян.


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