Сергей Григорян освобожден от должности представителя президента Арцаха по особым поручениям
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ об освобождении Сергея Григоряна от должности представителя президента по особым поручениям. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 18:16 Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Армении и Азербайджана
- 18:05 В Ираке задержали 14 боевиков ИГ
- 17:53 В Анталье зафиксировали крупный лесной пожар
- 17:42 В Варанде обнаружены останки тел еще двух армянских военнослужащих
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-07-21
- 17:36 Азиатские индексы снизились - 28-07-21
- 17:29 Замглавы общины Гегамасар рассказал о ситуции в приграничных селах Гегаркиуника
- 16:53 По факту нарушения территориальной целостности Армении Азербайджаном возбуждено уголовное дело
- 16:46 Сергей Григорян освобожден от должности представителя президента Арцаха по особым поручениям
- 16:34 В Гюмри на средства Фонда «Айастан» строится два многоквартирных дома и детский сад
- 16:29 Более 50% немцев получили два компонента вакцины от коронавируса
- 15:59 Армения примет председательство в ОДКБ: Рубен Рубинян
- 15:52 ООН заявила, что 18 млн жителей Афганистана столкнулись с острым гуманитарным кризисом
- 15:22 В августе в Гюмри пройдет трехдневный Международный фестиваль «Граунд Арт Фест»
- 15:00 Минобороны Армении планирует провести трехмесячные сборы резервистов
- 14:56 Токио второй день подряд обновил антирекорд суточных заражений коронавирусом
- 14:40 Токио-2020: пловчиха Варсеник Манучарян не преодолела квалификационный раунд
- 14:36 В крепости Эребуни завершились археологические раскопки
- 14:21 Армянская сторона имеет 4 раненых: договоренность о прекращении огня в основном выполняется
- 14:20 В районе Варанды ведутся поиски останков погибших военнослужащих
- 14:14 Азербайджанский суд двух армянских пленных приговорил к 15 годам лишения свободы
- 14:12 Аргишти Кярамян и посол РФ обсудили вопросы сотрудничества правоохранительных органов двух стран
- 14:01 Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб пепла на высоту 4,5 км
- 13:56 Токио-2020: Новак Джокович в одиночном разряде вышел в четвертый тур
- 13:35 Минобороны Армении представило аккредитованным в Армении военным атташе ситуацию на границе
09:10, 23.07.2021
Просмотрели 1430 раз Газета «Айастани Анрапетутюн»: До каких пор будет продолжаться турецкое лицемерие?
18:37, 27.07.2021
Просмотрели 1203 раз Проазербайджанская научная конференция в Орхусском университете отменена из-за требования пригласить арменоведов
14:42, 21.07.2021
Просмотрели 877 раз Участники программы «Эразмус +» посетили Офис делегации ЕС в Армении
10:08, 27.07.2021
Просмотрели 864 раз Плененный житель Мачкалашена передан армянской стороне, азербайджанские военнослужащие избили его
19:51, 21.07.2021
Просмотрели 858 раз Армения ожидает четкого ответа со стороны международных партнеров на действия Азербайджана: МО