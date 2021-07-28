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Сергей Григорян освобожден от должности представителя президента Арцаха по особым поручениям

Сергей Григорян освобожден от должности представителя президента Арцаха по особым поручениям
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ об освобождении Сергея Григоряна от должности представителя президента по особым поручениям. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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