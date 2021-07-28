Армения примет председательство в ОДКБ: Рубен Рубинян

Армения 16 сентября примет председательство в ОДКБ. Как сообщает Арменпресс, об этом в эфире Общественного телевидения заявил председатель постоянной комиссии НС по внешним связям 7-го созыва Рубен Рубинян.

«16 сентября Армения примет председательство в ОДКБ со всеми вытекающими из этого последствиями», - сказал Рубинян.

Он напомнил, что после событий 12 мая в ОДКБ идет процесс. «И мы продолжим использовать все доступные нам инструменты. Мы считаем, что ОДКБ должна адекватно отреагировать на эту ситуацию, потому что это обязанность ОДКБ», - сказал Рубинян.

На вопрос, подаст ли Армения снова заявку, Рубинян ответил, что процесс еще продолжается.

28 июля около 3:40 утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, нарушив режим прекращения огня на северо-востоке армяно-азербайджанской границы, велись локальные бои. В результате провокации, осуществленной Вооруженными силами Азербайджана, количество раненых с армянской стороны составило 4 человека, есть погибшие. Азербайджанская сторона сообщила о 2 раненых и пока не сообщает о каких-либо жертвах. При посредничестве командования российских миротворческих сил достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня на армяно-азербайджанской линии соприкосновения. По состоянию на 13:00 ситуация на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы стабильна, договоренность о прекращении огня в основном соблюдается. На остальной части границы ситуация относительно спокойная.