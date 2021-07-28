В августе в Гюмри пройдет трехдневный Международный фестиваль «Граунд Арт Фест»

По инициативе социокультурной платформы «ГУРБАН» с 6 по 8 августа в Гюмри пройдет международный фестиваль «Граунд Арт Фест». Фестиваль направлен на продвижение современного искусства в регионах Армении. Фестиваль состоит из различных художественных мероприятий: выставок, концертов, спектаклей, уличных показов, кинопоказов и т. д.

Об этом на время пресс-конференции, состоявшейся в Гюмри 28 июля, рассказали организаторы фестиваля сообщив, что в июле 2021 года в Гюмри прибыли 22 артиста из 6 стран, чтобы вместе поработать в течение целого месяца. Они представят свои работы в рамках фестиваля «Земля». «Граунд Арт Фест» родился в результате сотрудничества группы молодых немецких и армянских искусствоведов», - рассказала координатор проекта Сузанна Гиносян.

Фестиваль будет проходить на городских урбан-территориях Гюмри, отсюда и название фестиваля - ГУРБАН. Мероприятия будут на гюмрийском рынке, вокзале и в менее людных местах.

Соучредитель проекта Мария Матинян в рамках фестиваля использовала сотрудничество армянских и зарубежных художников. «Будут представлены произведения, созданные в результате совместной работы. Гости познакомятся с нашей культурой и обычаями. Надеюсь, горожанам тоже будет интересно, и они присоединятся к нам», - сказала Мария Матинян.

«Рынок - это свободное пространство, пространство для всех и вся. Там художники смогут свободно творить. Спектакли будут и на рынке и на других площадках в течение этих трех дней с 9:00 до 13:00», - рассказала координатор Людмила Кирсанова, представляя одну из площадок фестиваля.

Проект софинансируется Центром Гете в Ереване, Мюнхенской академией изящных искусств и Министерством культуры и науки Баварии.

Арменуи Мхоян