Токио второй день подряд обновил антирекорд суточных заражений коронавирусом

Власти Токио, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 3 177 случаев заражения коронавирусом, что стало очередным антирекордом. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в среду токийской администрацией.

Предыдущий максимум был зафиксирован во вторник - 2 848 случаев. По данным статистики, наибольшее число заражений подтверждено среди лиц от 20 до 30 лет - 1 078 случаев. На жителей Токио старше 65 лет приходится 95 случаев инфицирования. В тяжелом состоянии находятся 80 заразившихся, днем ранее эта группа насчитывала 82 человека,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Губернатор Токио Юрико Коикэ, комментируя в среду утром ситуацию с распространением вируса в столице, призвала столичную молодежь как можно скорее привиться от нового коронавируса. По ее словам, подавляющее большинство новых случаев инфицирования коронавирусом приходится как раз на возрастные группы от 20 до 40 лет. Губернатор подчеркнула, что число тяжелых случаев среди пожилых людей значительно снизилось, объяснив это продолжающейся вакцинацией.

В Токио за неделю динамика суточного прироста увеличилась почти в два раза, с 12 июля здесь действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.