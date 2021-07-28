Токио-2020: пловчиха Варсеник Манучарян не преодолела квалификационный раунд

Член сборной Армении по плаванию Варсеник Манучарян, которая участвовала в Олимпийских играх с “белой картой”, не преодолела квалификационный раунд.

Как передает Арменпресс, на проходящих в Токио XXXII летних Олимпийских играх Варсеник Манучарян на дистанции в 100 м. вольным стилем с результатом 59.18 не преодолела квалификационный барьер

Выступавшая ранее стрелок Эльмира Карапетян не смогла преодолеть препятствие квалификационного раунда, заняв в общей борьбе 18-е место. В квалификационном раунде дзюдоист Фердинанд Карапетян в категории 73 кг уступил казахстанцу Янсаю Смагулову. Боксер в весе 52 кг Корьюн Согомонян также проиграл в стартовом поединке. Он проиграл представителю Великобритании Джалалу Яфе. Тяжелоатлетка Изабелла Яйлян заняла 7-е место в весовой категории 59 кг с результатом 205 кг. Пловец Артур Барсегян не преодолел препятствие квалификационного раунда на дистанции 100 метров вольным стилем.

29 июля боксер Арман Дарчинян (75 кг) поборется за выход в следующий раунд.

30 июля пловец Артур Барсегян - 50 метров, вольный стиль, во второй раз выступит. Начало в 14:00.

31 июля боксер Оганес Бачков проведет второй бой. Он начнется в 07:36 по ереванскому времени.

Борцы греко-римского стиля выступят 1 августа. В весовой категории 60 кг Армен Меликян выйдет на ринг из 1/8 финала. Бой начнется в 06:00.

2 августа борцы Карапет Чалян и Артур Алексанян начнут борьбу за выход в 1/8 финала. Бои начнутся в 06:30. Финал состоится 3 августа.

2 августа состоится финал состязаний по прыжкам с шестом, на котором выступит Артур Давтян.

3 августа спортсмен Леон Агасян стартует в тройном прыжке, а борец Карен Асланян начнет борьбу в 1/8 финала в весовой категории 67 кг. В этот же день в 14:50 по ереванскому времени Симон Мартиросян (109 кг) поборется за звание чемпиона Олимпийских игр.

4 августа борец вольного стиля Арсен Арутюнян начнет борьбу в 1/8 финала в весовой категории 57 кг. Бои начнутся в 11:30 по ереванскому времени. Финал предстоит 5 августа.

Последний старт олимпийской сборной Армении будет 6 августа. Вазген Теванян с 1/8 финала будет бороться за медаль в весовой категории до 65 кг. Финал состоится 7 августа.