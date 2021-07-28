В районе Варанды ведутся поиски останков погибших военнослужащих

Поиски останков военнослужащих, погибших в дни войны и считающихся без вести пропавшими, 28 июля одним спасательным отрядом ведутся в районе Варанды (Физули).

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха.

О результатах Государственная служба по ЧС предоставит дополнительную информацию.

На оккупированных территориях Арцаха после прекращения огня обнаружены и эвакуированы останки 1 616 военнослужащих (добровольцев, резервистов) и гражданских лиц.