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В районе Варанды ведутся поиски останков погибших военнослужащих

В районе Варанды ведутся поиски останков погибших военнослужащих

Поиски останков военнослужащих, погибших в дни войны и считающихся без вести пропавшими, 28 июля одним спасательным отрядом ведутся в районе Варанды (Физули).

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха.

О результатах Государственная служба по ЧС предоставит дополнительную информацию.

На оккупированных территориях Арцаха после прекращения огня обнаружены и эвакуированы останки 1 616 военнослужащих (добровольцев, резервистов) и гражданских лиц.


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