Армянская сторона имеет 4 раненых: договоренность о прекращении огня в основном выполняется
14:21, 28 Июль, 2021
Министерство обороны Республики Армения сообщает, что в результате провокации, совершенной азербайджанскими ВС, были ранены 4 армянских военнослужащих. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба МО Армении.
“По уточненной информации, количество раненых с армянской стороны в результате азербайджанской провокации, совершенной 28 июля, составляет 4.
По положению на 13:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе в Гегаркунике стабильная, договоренность о прекращении огня в основном выполняется. На остальных участках границы ситуация - относительно спокойная”.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен