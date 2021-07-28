Армянская сторона имеет 4 раненых: договоренность о прекращении огня в основном выполняется

Министерство обороны Республики Армения сообщает, что в результате провокации, совершенной азербайджанскими ВС, были ранены 4 армянских военнослужащих. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба МО Армении.

“По уточненной информации, количество раненых с армянской стороны в результате азербайджанской провокации, совершенной 28 июля, составляет 4.

По положению на 13:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе в Гегаркунике стабильная, договоренность о прекращении огня в основном выполняется. На остальных участках границы ситуация - относительно спокойная”.