Азербайджанский суд двух армянских пленных приговорил к 15 годам лишения свободы
Азербайджанский суд завершил суд над двумя армянскими военнопленными по уголовным делам, возбужденным по сфабрикованным обвинениям.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, Бакинский суд приговорил двух армянских военнопленных к 15 годам лишения свободы.
Азербайджан обвинил Давида Давтяна и Геворга Суджяна в «шпионаже и в незаконном пересечении границы».
В 9-м пункте трехстороннего заявления от 9 ноября, подписанного премьер-министром Республики Армения, президентом Азербайджанской Республики и президентом Российской Федерации отмечается, что должен быть произведен возврат военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, а также обмен телами погибших, однако до сих пор Азербайджан не выполнил свои обязательства.
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