Аргишти Кярамян и посол РФ обсудили вопросы сотрудничества правоохранительных органов двух стран

Председатель Следственного комитета Республики Армения Аргишти Кярамян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина. Об этом "Арменпресс" сообщили в Управлении по связям с общественностью Следственного комитета РА.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества правоохранительных органов двух стран.

Председатель СК Армении Аргишти Кярамян выразил надежду, что сформировавшееся взаимодействие в будущем будет расширяться.

В течение многолетнего сотрудничества были проведены совместные мероприятия, способствующие повышению эффективности международного правового содействия в уголовных делах.

Аргишти Кярамян также отметил значение продолжения эффективного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Посол Копыркин, поблагодарив за теплый прием, поздравил Аргишти Кярамяна с назначением на должность. Он, в свою очередь, высоко оценив контакты между правоохранительными органами двух стран, подчеркнул готовность посольства РФ в Армении содействовать дальнейшему развитию сотрудничества между следственными органами обеих стран.

В конце встречи стороны договорились продолжить и расширить периодические обсуждения всех вопросов.