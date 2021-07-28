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Аргишти Кярамян и посол РФ обсудили вопросы сотрудничества правоохранительных органов двух стран

Аргишти Кярамян и посол РФ обсудили вопросы сотрудничества правоохранительных органов двух стран

Председатель Следственного комитета Республики Армения Аргишти Кярамян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина. Об этом "Арменпресс" сообщили в Управлении по связям с общественностью Следственного комитета РА.

 На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества правоохранительных органов двух стран.

 Председатель СК Армении Аргишти Кярамян выразил надежду, что сформировавшееся взаимодействие в будущем будет расширяться.

 В течение многолетнего сотрудничества были проведены совместные мероприятия, способствующие повышению эффективности международного правового содействия в уголовных делах.

 Аргишти Кярамян также отметил значение продолжения эффективного сотрудничества в борьбе с преступностью.

 Посол Копыркин, поблагодарив за теплый прием, поздравил Аргишти Кярамяна с назначением на должность. Он, в свою очередь, высоко оценив контакты между правоохранительными органами двух стран, подчеркнул готовность посольства РФ в Армении содействовать дальнейшему развитию сотрудничества между следственными органами обеих стран.

В конце встречи стороны договорились продолжить и расширить периодические обсуждения всех вопросов.

 


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