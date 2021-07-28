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Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб пепла на высоту 4,5 км

Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб пепла на высоту 4,5 км

Активизировавшийся вулкан Синабунг в индонезийской провинции Северная Суматра выбросил столб пепла на высоту 4 500 метров. Об этом в среду сообщает информационный портал CNN Indonesia со ссылкой на представителя Центра вулканологии и снижения геологических рисков Армена Путру.

"Извержение вулкана Синабунг произошло в 13:20 по местному времени, высота столба пепла достигла 4,5 км", - сказал Армен Путра. Он добавил, что извержение заняло 12 минут 22 секунды,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Армен Путра отметил, что вулкану присвоен третий уровень опасности - возможны извержения в течение двух недель.

Власти призвали население избегать зону в радиусе 3 км от вершины вулкана, а также остерегаться грязевых потоков.

В августе 2010 года произошло первое извержение вулкана за последние 400 лет. В феврале 2014 года в результате извержения вулкана погибли 14 человек.

В Индонезии выделяются четыре уровня опасности вулканов: уровень нормы, уровень бдительности, уровень повышенной готовности и уровень тревоги.

 


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