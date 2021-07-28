Минобороны Армении представило аккредитованным в Армении военным атташе ситуацию на границе

28 июля в административном комплексе Министерства обороны Республики Армения начальник Главного управления оборонной политики и международного сотрудничества МО Левон Айвазян принял военных атташе зарубежных посольств, аккредитованных в Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны РА.

На встрече атташе была представлена информация о военных действиях, совершенных Вооруженными силами Азербайджана с раннего утра 28 июля на армяно-азербайджанской границе в направлении Верин Шоржа. Военные атташе были проинформированы о том, что для улучшения своих позиций и создания благоприятных условий для дальнейшего возможного продвижения азербайджанские подразделения напали на доминирующую армянскую позицию, применив гранатометы и крупнокалиберное огнестрельное оружие, и на некоторое время захватили ее. В результате ответных действий подразделений ВС Армении, понеся многочисленные потери, противник был отброшен на исходные позиции. Левон Айвазян отметил, что подразделения Вооруженных сил РА выполняют поставленные перед ними боевые задачи, принимая все необходимые меры для сдерживания врага и противодействия.

Внимание военных атташе было обращено на тот факт, что на суверенной территории Армении со стороны противника была совершена самая масштабная после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года провокация с применением оружия, которая представляла непосредственную угрозу жизни мирного населения прилегающих населенных пунктов.

Было сообщено, что, позиция армянской стороны, которая верна выполнению обязательств, закрепленных в положениях заявления от 9 ноября 2020 года, - четкая и неизменная: подразделения азербайджанских вооруженных сил должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения.

Было отмечено, что всю ответственность за обострение ситуации и дальнейшую дестабилизацию несет азербайджанская сторона.

Во встрече участие принял и заместитель Защитника прав человека Армении Артем Седракян. Была представлена и ситуация, сложившаяся с точки зрения нарушений прав человека в результате провокации азербайджанской стороны.