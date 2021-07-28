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Власти Азербайджана несут ответственность за гибель трех армянских военнослужащих в Гегаркунике: ЗПЧ

Власти Азербайджана несут ответственность за гибель трех армянских военнослужащих в Гегаркунике: ЗПЧ

Власти Азербайджана действуют с вопиющим нарушением международных правил, и они несут ответственность за гибель трех армянских военнослужащих, убитых в Гегаркунике, за нарушение их права на жизнь и причинение вреда здоровью раненых военнослужащих. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

По словам Татояна, в основе всего этого лежат факты, что вооруженные силы Азербайджана:

  1. Проникли в Армении и незаконно размещены на ее суверенной территории - в Гегаркунике и Сюнике;
  2. После 9-го ноября 2020 г. они физически присутствуют на землях, которые юридически на правах собственности принадлежат жителям Республики Армения или являются общинной собственностью;
  3. Периодически стреляют в направлении сел и создают реальную угрозу для жизни и здоровья гражданских лиц - жителей приграничных сел, наносят вред их имуществу и скотине;
  4. Ведут незаконные действия в отношении гражданских лиц - жителей приграничных сел: крадут их скотину, пытаются людей лишать свободы, угрожают огнестрельным оружием, препятствуют сельскохозяйственным работам и т.д.
  5. Вследствие их присутствия на дорогах в непосредственной близости от сел и между общинами ограничено свободное передвижение людей.

“Ко всему этому прибавляется еще и то, что, как официально заявляют азербайджанские власти, их вооруженные нападения, угрозы войны направлены на оказание запрещенного международным правом влияния на процессы делимитации и демаркации границ”, - добавил Арман Татоян.


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