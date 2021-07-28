Посол Франции коснулся вероятности оказания Армении содействия в оборонной сфере

Франция рассмотрит заявления Армении для оказания содействия в области обороны, но следует учитывать, что Армения и Франция не входят в одни и те же военные союзы. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции по случаю завершения археологических раскопок в Эребуни заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакотт.

«В целом, наша цель - не готовиться к возможной войне, а избежать ее, потому что проблемы в регионе не должны решаться силовыми методами - карабахский вопрос, вопрос армяно-азербайджанской границы должны разрешиться только путем переговоров. Любая альтернатива приведет в тупик», - сказал Лакотт.

Касаясь возможного визита президента Франции Эмануэля Макрона в Армению, посол сказал, что, действительно во время Саммита Франкофонии в 2018 году он обещал вернуться в Армению.

«Пока нет точной даты. Но в целом могу сказать, что президент Макрон нанесет визит тогда, когда он будет полезен содействию политического процесса в регионе. Тогда мы определенно будем знать, какой документ может быть подписан между Арменией и Францией», - сказал Лакотт, имея в виду вероятность подписания между сторонами какого-либо документа.