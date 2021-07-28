Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июль

Президент Армении возвращается из Токио

Президент Армении возвращается из Токио

Президент Армении Армен Саргсян возвращается из Токио, 28 июля он будет в Армении.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]