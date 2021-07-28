В послевоенный период бесплатной психологической помощью воспользовались более 700 человек

Количество бенефициаров госпрограммы психологического содействия в послевоенный период уже превысило 700 человек.

На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс ответственные лица представили подробности реализации программы.

«Это первый подобный опыт в нашей реальности. Государство, исходя из психологического состояния, депрессии, образовавшейся у многих людей, сочло целесообразным организовать службу психологического содействия», - представил Андраник Акопян, советник министра по чрезвычайным ситуациям РА.

Правительство из резервного фонда выделило Министерству по чрезвычайным ситуациям 100 млн драмов на организацию услуг психологической реабилитации. Победителем объявленного конкурса стал Фонд психологического здоровья Седы Казарян. Фонд по взаимной договоренности работает и с другими организациями. В 8 организациях работают более 60 квалифицированных психологов . Фактические работы начались с 1 июня и должны быть завершены в течение 6 месяцев. Перед запуском программы с населением работали профильные специалисты МЧС, в министерство поступали сотни звонков. «И в результате анализа психологов министерства, было выявлено, что у нас есть довольно большие уязвимые группы», - сказал Акопян.

Руководитель программы психологического содействия МЧС Артак Григорян отметил, что целевыми группами программы являются члены семей без вести пропавших, военнопленных, захваченных во время войны, раненных военнослужащих, военнослужащих, получивших инвалидность, также и военнослужащие, добровольцы и вынужденные переселенцы. Эти лица получают услуги по ряду направлений: индивидуальная психотерапия, психологическое содействие, групповое психологическое содействие, предоставляются и услуги мобильных групп психологов, психологические услуги по телефону и в онлайн режиме.

Артак Григорян, также добавил, что к сожаленью, осознание, что нужно обратиться к психологу, еще не сформировалось. В этих случаях инициатива в основном исходит от психологов, которые пытаются выявить бенефициаров и работать с ними. Любой бенефициар может связаться с организацией, предоставляющей психологические услуги, или позвонить на горячую линию психологической службы, предназначенной для поддержки конкретной программы, которая обеспечивает соответствующее консультирование и направление в соответствующую психологическую службу. Номер горячей линии: 060 834 777.

Уже более 700 бенефициаров получают психологическое содействие. Программа предусматривает максимально 8 сеансов психологической службы. Почти 70 человек уже прошли их.

Заведующий кафедрой медицинской психологии ЕГМУ Хачатур Гаспарян добавил, что не только в Армении, но и во многих развитых европейских странах существует эта проблема, люди не решаются пойти к психологу. В 20-25% случаев без профессионального вмешательства проблемы усложняются, они могут мешать не только данному человеку, но и окружающим его людям, обществу. Социальный работник фонда обзванивает предполагаемых бенефициаров, сообщает, что есть такая служба, и они могут подавать заявки.