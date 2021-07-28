Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июль

Армия Афганистана ликвидировала за сутки 189 боевиков движения "Талибан"

Армия Афганистана ликвидировала за сутки 189 боевиков движения "Талибан"

Военнослужащие афганской армии уничтожили за последние сутки 189 боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ), еще 138 были ранены. Об этом сообщило в среду Министерство обороны Афганистана на своей странице в Twitter.

Части Афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ) провели успешные операции в провинциях Кандагар, Забуль, Герат, Джаузджан и Гильменд. Ими обнаружено и обезврежено 32 самодельных взрывных устройства, установленных боевиками,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани заявил о решимости альянса продолжать поддержку АНСОБ, в частности путем оказания содействия в подготовке военнослужащих и посредством финансовой помощи. До 2024 года Афганистан будет ежегодно получать от США и НАТО по $4 млрд.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В начале июля движение "Талибан" взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном - на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари движения намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]