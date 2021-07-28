Военнослужащие афганской армии уничтожили за последние сутки 189 боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ), еще 138 были ранены. Об этом сообщило в среду Министерство обороны Афганистана на своей странице в Twitter.

Части Афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ) провели успешные операции в провинциях Кандагар, Забуль, Герат, Джаузджан и Гильменд. Ими обнаружено и обезврежено 32 самодельных взрывных устройства, установленных боевиками,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани заявил о решимости альянса продолжать поддержку АНСОБ, в частности путем оказания содействия в подготовке военнослужащих и посредством финансовой помощи. До 2024 года Афганистан будет ежегодно получать от США и НАТО по $4 млрд.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В начале июля движение "Талибан" взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном - на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари движения намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.