МО Армении опубликовало имена погибших военнослужащих

В ночь на 28 июля при оказании сопротивления провокационным действиям ВС Азербайджана погибли старший лейтенант Айк Ованнесович Геворкян, рядовой Корьюн Араикович Арутюнян и рядовой Давид Гарникович Кочарян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Армении.

“Министерство обороны Армении разделяет тяжелую боль утраты и выражает поддержку членам семей, родным и сослуживцам погибших военнослужащих.

В ходе боевых действий огнестрельные ранения получили еще трое военнослужащих ВС Армении. Информация о состоянии их здоровья будет предоставлена позже”, - говорится в сообщении МО РА.