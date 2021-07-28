МО Армении опубликовало имена погибших военнослужащих
12:03, 28 Июль, 2021
В ночь на 28 июля при оказании сопротивления провокационным действиям ВС Азербайджана погибли старший лейтенант Айк Ованнесович Геворкян, рядовой Корьюн Араикович Арутюнян и рядовой Давид Гарникович Кочарян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Армении.
“Министерство обороны Армении разделяет тяжелую боль утраты и выражает поддержку членам семей, родным и сослуживцам погибших военнослужащих.
В ходе боевых действий огнестрельные ранения получили еще трое военнослужащих ВС Армении. Информация о состоянии их здоровья будет предоставлена позже”, - говорится в сообщении МО РА.
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