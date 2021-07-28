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Минобороны Армении подтверждает договоренность о прекращении огня, достигнутую при посредничестве РФ

Минобороны Армении подтверждает договоренность о прекращении огня, достигнутую при посредничестве РФ

При посредничестве командования миротворческих войск РФ достигнута договоренность о восстановлении режима прекращения огня на северо-восточном направлении линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск. На данный момент указанная договоренность в основном выполняется. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Армении.

“В ходе боевых действий, начавшихся в результате азербайджанской провокации, стороны применили стрелковое оружие и минометы. При этом, подразделения Вооруженных сил Армении открыли минометный огонь в ответ на применение противником минометов.

Изменений на линии соприкосновения не произошло, пограничная ситуация находится под контролем подразделений ВС Республики Армения”, - говорится в сообщении МО РА.


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