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В Армении подтверждено 280 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 99 пациентов

В Армении подтверждено 280 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 99 пациентов

По состоянию на 11:00 28 июля в Армении подтверждено 280 новых случаев заражения COVID-19, 99 заболевших вылечились, летальных исходов нет. За последние сутки проведено 6 932 тестов. Всего проведено 1 322 177 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 229 370 случаев заражения COVID-19, 219 279 из которых вылечились, есть 4 597 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 279 пациентов.


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