МО Азербайджана сообщает о принятии предложения российской стороны о прекращении огня на границе
Министерство обороны Азербайджана заявило, что приняло предложение России о прекращении огня на границе с Арменией.
Как передает Арменпресс, МО Азербайджана заявило, что они приняли предложение российской стороны о прекращении огня на армяно-азербайджанской государственной границе.
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