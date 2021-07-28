МО Азербайджана сообщает о принятии предложения российской стороны о прекращении огня на границе

Министерство обороны Азербайджана заявило, что приняло предложение России о прекращении огня на границе с Арменией.

Как передает Арменпресс, МО Азербайджана заявило, что они приняли предложение российской стороны о прекращении огня на армяно-азербайджанской государственной границе.