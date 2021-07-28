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МО Азербайджана сообщает о принятии предложения российской стороны о прекращении огня на границе

МО Азербайджана сообщает о принятии предложения российской стороны о прекращении огня на границе

 Министерство обороны Азербайджана заявило, что приняло предложение России о прекращении огня на границе с Арменией.

Как передает Арменпресс, МО Азербайджана заявило, что они приняли предложение российской стороны о прекращении огня на армяно-азербайджанской государственной границе.


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