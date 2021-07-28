Азербайджанцы стреляют в направлении ряда сел Гегаркуника: ЗПЧ Армении

По состоянию на 10:30 от гражданских лиц - жителей сел все еще поступают сообщения, что азербайджанские вооруженные силы продолжают стрельбу в направлении сел Сотк, Кут, Азат, Норабак, Неркин Шоржа, Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Офиса Защитника прав человека Армении.

«Стрельба интенсивная, стреляют как из малого, так и из крупнокалиберного оружия.

Защитник прав человека РА констатировал официальное сообщение Министерства обороны Армении, что азербайджанские боевые действия имеют политические мотивы. Следовательно, Омбудсмен обращает внимание международных организаций на это заявление», - отмечается в сообщении ЗПЧ.

Факты, проверенные областным подразделением Офиса Омбудсмена подтверждают, что выстрелы постоянно провоцируют вооруженные силы Азербайджана, они производятся в непосредственной близости от сел Армении, в том числе и в направлении сел, имеют умысел, нарушить права и мирную жизнь гражданских лиц - жителей Республики Армения.