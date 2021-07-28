В Арцахе подтверждено 5 новых случаев заражения COVID-19
В Арцахе 27 июля проведено 57 тестов, в результате которых подтверждено 5 случаев заражения COVID-19.
«Арменпресс» передает сообщение Министерства здравоохранения Арцаха.
На данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 4 пациента, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.
В 2021 г. в Арцахе проведено 10 234 тестов на COVID-19, из них 960 оказались с положительным результатом.
Всего в Республике Арцах подтверждено 2 943 случая заболевания COVID-19. Проведено 28 186 тестов.
Вакцинация от COVID-19 проводится в амбулаторном отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик» и в районных медицинских учреждениях.
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