Азербайджанские подразделения, начавшие нападение, неся потери, отброшены назад

Азербайджанские подразделения, инициировавшие нападение на армянские позиции, по состоянию на 09:20: 00, неся потери, были отброшены на исходные позиции. Как передает Арменпресс, перестрелка продолжается.

Ранее стало известно, что в результате боевых действий, предпринятых подразделениями ВС Азербайджана 28 июля, по состоянию на 08:30 армянская сторона имеет троих погибших, двое ранены.