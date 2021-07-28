Азербайджанские подразделения, начавшие нападение, неся потери, отброшены назад
09:54, 28 Июль, 2021
Азербайджанские подразделения, инициировавшие нападение на армянские позиции, по состоянию на 09:20: 00, неся потери, были отброшены на исходные позиции. Как передает Арменпресс, перестрелка продолжается.
Ранее стало известно, что в результате боевых действий, предпринятых подразделениями ВС Азербайджана 28 июля, по состоянию на 08:30 армянская сторона имеет троих погибших, двое ранены.
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