CNN: Байден 29 июля объявит об обязательной вакцинации госслужащих

Президент США Джо Байден в четверг объявит о введении правила обязательной вакцинации всех федеральных госслужащих от нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, все госслужащие и подрядчики федерального правительства будут обязаны привиться или предоставить подтверждение вакцинации. В противном случае им придется регулярно сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Телекомпания подчеркивает, что президент США пока не планирует распространять эти требования на американских военнослужащих, однако намерен представить соответствующие рекомендации Пентагону,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее во вторник Байден подтвердил, что власти США рассматривают возможность введения обязательной вакцинации федеральных госслужащих. "Это рассматривается сейчас", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.