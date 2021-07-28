В результате боевых действий убиты трое армянских военнослужащих

В результате боевых действий, предпринятых подразделениями ВС Азербайджана 28 июля, по состоянию на 08:30 с армянской стороны есть трое погибших, двое ранены. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны Армении.

Боевые действия продолжаются.