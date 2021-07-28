Противник на участке от Сотка до Верин Шоржа ведет интенсивную перестрелку: есть два раненых

Вооруженные силы Азербайджана ведут наступательные операции на границах Республики Армения от Сотка до Верин Шоржа. Как сообщает Арменпресс, в Минобороны РА сообщают, что ведутся боевые действия, идет интенсивная перестрелка.

По данным МО, боевые действия, начаты до переговоров в Москве.

«Противник пытается улучшить свои позиции, создавая благоприятные условия для продвижения. Подразделения ВС РА выполняют поставленные перед ними боевые задачи, осуществляют оборону собственных позиций, не допуская продвижения противника. По состоянию на 07:30 у нас двое раненых. Относительно пятерых военнослужащих уточняются подробности», - сообщили в Минобороны.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что 28 июля около 3:40 утра Вооруженные силы Азербайджана, нарушив режим прекращения огня, начали очередную военную операцию в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате чего обе стороны несут потери.