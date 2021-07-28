Азербайджанцы стреляют в направлении сел Верин Шоржа и Кут: ЗПЧ обратится к международным органам

Защитник прав человека Армении Арман Татоян из населенного пункта Верин Шоржа Гегаркуникской области получил сообщение, что вооруженные силы Азербайджана ранним утром 28 июля с 03:30 - 03:40 начали интенсивную стрельбу. Как передает Арменпресс, об этом Арман Татоян сообщил на своей странице в Facebook.

«Все сообщения касаются того, что азербайджанские военнослужащие ведут огонь в направлении наших населенных пунктов. По словам жителей, стрельба в направлении сел была прекращена после ответной стрельбы Вооруженных сил РА. В последние дни в Офис Защитника прав человека регулярно поступают звонки жителей, что азербайджанские военнослужащие постоянно обстреливают села Верин Шоржа и Кут Гегаркуникской области, нарушая мирную жизнь всего села. Прекратить стрельбу удается после ответной стрельбы военнослужащим РА», - написал Арман Татоян.

Защитник прав человека особо отметил, что эти регулярные действия Вооруженных сил Азербайджана грубо нарушают право на жизнь и здоровье мирных жителей сел Гегаркуник, нарушают их мирную жизнь, не позволяют им заниматься сельским хозяйством. Омбудсмен Армении, отметив необходимость предпринятия решительных мер для предотвращения обстрела азербайджанцами сел Армении, направит всем международным органам срочное сообщение.