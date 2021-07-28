В результате боевых действий, спровоцированных азербайджанской стороной, обе стороны имеют потери

В результате боевых действий, в очередной раз спровоцированных азербайджанской стороной около 3:40 утра на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы, с обеих сторон есть потери.

Как передает Арменпресс, Министерство обороны Республики Армения сообщает, что бои носят локальный характер, по состоянию на 07:00 они еще продолжались.

«По предварительной информации, в результате боевых действий обе стороны понесли потери. Данные проверяются», - говорится в сообщении Минобороны.