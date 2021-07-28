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Европейские индексы снизились - 27-07-21

Европейские индексы снизились - 27-07-21

МОСКВА, 28 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.64% и составил 15519.13 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.71% и составил 6531.92 пункта, британский FTSE снизился на 0.42% и составил 6996.08 пункта, а российский RTSI снизился на 0.49% и составил 1594.64 пункта.


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