Цены на цветные металлы - 27-07-21

ЛОНДОН, 28 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.66% и составила 2492.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.29% и составила 9728.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.28% и составила 2351.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.55% и составила 19374.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.68% и составила 34710.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.05% и составила 2962.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.33% и составила 39551.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.