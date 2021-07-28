Азербайджан вновь прибегнул к провокации, на северо-восточном участке границы шли локальные бои

28 июля около 3:40 утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, нарушив режим прекращения огня на северо-востоке армяно-азербайджанской границы, идут локальные бои. Как сообщает «Арменпресс», Министерство обороны Республики Армения заявляет, вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана. По состоянию на 06:00 локальные бои, спровоцированные азербайджанской стороной на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, еще продолжались.