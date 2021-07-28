Газета «Айастани Анрапетутюн»: Это еще вопрос: кто кому должен компенсировать?

«Мы не должны упускать ни одного выражения врага, брошенного в нашу сторону ради своей внутренней или внешней аудитории. Более того, действия турецко-азербайджанского тандема, не стоит называть словом «авантюра», потому что изначально это определение ослабляет нашу бдительность, а потом жизнь показывает, что эта якобы «авантюра» - на самом деле правильно рассчитанные шаги. Буквально – это агрессия и терроризм во всех сферах, от культуры до политики. «Айастани Анрапетутюн» всегда обращается к террористическим шагам с экономическим акцентом. Противник выбрал для них самые важные области: воду, инфраструктуры, добычу полезных ископаемых. Что касается последнего, то президент Азербайджана Алиев делает разные заявления. «Minval.az» недавно опубликовал интервью Алиева «AzTv», в котором тот заявляет, что потребует компенсации от «компаний, добывавших золото на освобожденных территориях».

Речь идет о части нашей Родины - тех территориях Арцаха, которые сейчас попали под азербайджанский контроль. Компенсацию должны выплатить те компании, которые работали в Ковсакане и в Карвачаре.

Параллельно последовал своеобразный ответ, в тот же день Омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал два документа, которые определенно доказывают, что именно азербайджанские власти должны быть привлечены к ответственности, и возместить ущерб, нанесенный нашим сельчанам».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.