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В Баку находившийся в розыске подорвал себя на авторынке

В Баку находившийся в розыске подорвал себя на авторынке

В Баку подозреваемый в незаконном хранении оружия, ранее судимый за контрабанду наркотиков Мусеиб Алескеров (1982 г.р.) сегодня будучи за рулем автомобиля не подчинился требованию сотрудников полиции и попытался скрыться. Затем он подорвал себя гранатой, в результате чего погиб. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории «Машин базары» в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку.

Находившийся с ним в автомобиле осужденный за разбой Эльдар Гурбанов был задержан при попытке побега.

В результате взрыва травмы различной степени тяжести получили 4 сотрудника полиции.


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