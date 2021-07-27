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США подчеркивают важность динамичных усилий армянской диаспоры: посол Линн Трейси

США подчеркивают важность динамичных усилий армянской диаспоры: посол Линн Трейси

Посол США в Армении Линн Трейси встретилась с главным уполномоченным по делам диаспоры Заре Синаняном, чтобы обсудить текущую работу и программы. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написало посольство США в Армении.

«Соединенные Штаты подчеркивают важность динамичных усилий своего давнего партнера - армянской диаспоры», - отметила посол США в Армении.


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