В Грузии выявлено двое зараженных новым штаммом «Дельта плюс»

В Грузии выявлено два случая заражения новым штаммом коронавируса «Дельта плюс». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Новости-Грузия», об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Впервые о штамме «Дельта плюс» сообщили в Великобритании в июне этого года. Государственное агентство здравоохранения Public Health England отмечало, что в Индии им заражались еще в конце апреля.

«Дельта плюс» — это новый вариант так называемого штамма «Дельта» (индийский штамм), который впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года.

Всмирная организация здравоохранения считает этот штамм вдвое более заразным, чем «классический» китайский штамм, с которого началась пандемия.

Специалисты отмечают, что в отличие от обычного «Дельта штамма», модификацию «Дельта плюс» позволяет вирусу быстрее связываться с клетками легких человека.

В Грузии в настоящее время до 50% инфицированных заражены «индийским штаммом». Его распространение началось в мае.

Другая половина зараженных инфицированы «британским штаммом коронавируса», который появился в Грузии в конце февраля.

Эпидемиологи прогнозируют, что в ближайшее время «индийский штамм» полностью заменит британский.