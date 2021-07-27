Проазербайджанская научная конференция в Орхусском университете отменена из-за требования пригласить арменоведов

Организаторы международной конференции «Города на окраине: изучение градостроительства поздней античности на Южном Кавказе (300-600 гг. н.э.)», опасаясь, что участие арменоведов не позволит азербайджанским участникам свободно распространять свои фальсификации, решили полностью отменить конференцию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НАН Армении, датский Орхусский университет хотел провести научную конференцию на тему «Города на окраине: изучение градостроительства поздней античности на Южном Кавказе (300-600 гг. н.э.)». Были приглашены специалисты из Азербайджана, Грузии и Дагестана, но не были приглашены ученые из Армении, а также арменоведы из других стран.

По инициативе доктора Игоря Дорфмана-Лазарева ряд известных ученых со всего мира написали организаторам конференции письмо с предложением пригласить и арменоведов. Авторы письма напомнили, что «всего несколько месяцев назад Азербайджан начал войну против непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, применив химическое оружие против гражданского населения, а сегодня вооруженные силы Азербайджана пытаются установить контроль над территорией Республики Армения, и исключение армянских ученых из конференции является болезненным напоминанием об огромных усилиях, прилагаемых правительством Азербайджана для утверждения несуществования Армении».

Организаторы, опасаясь, что участие арменоведов не позволит азербайджанским участникам свободно распространять свои фальсификации, решили вообще отменить конференцию.

Среди подписантов письма - академик НАН Армении Рубен Сафрастян.