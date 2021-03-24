Предстоящие на 28 июля мероприятия
18:11, Июль 27, 2021
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09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 18:52 Айк Мартиросян выбыл из розыгрыша Кубка мира по шахматам
- 18:45 В Матагисе обнаружены останки тела армянского военнослужащего
- 18:37 Проазербайджанская научная конференция в Орхусском университете отменена из-за требования пригласить арменоведов
- 18:11 Предстоящие на 28 июля мероприятия
- 17:17 Президент Армении и глава Японского банка для международного сотрудничества обсудил вопросы сотрудничества
- 16:38 Во Франции начали расследование после нападения на посольство Кубы в Париже
- 16:36 Токио-2020: известен первый соперник боксера Армена Дарчиняна
- 16:33 В Ереване состоятся 2 матча Лиги конференций УЕФА
- 16:29 Температура воздуха в Армении днем 28 июля снизится на 6 - 8 градусов
- 16:14 Эстетическая хирургия, стоматология, вакцинация: в Армении развивается медицинский туризм
- 16:02 В Армении впервые проведена аллогенная трансплантация костного мозга: это для страны большой прорыв
- 15:50 Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 15% за первое полугодие
- 15:42 Приоритетны вопросы проживания и занятости арцахцев: подробности о государственных программах
- 15:14 Дым от пожаров на западе США вновь достиг восточного побережья страны
- 15:12 Токио-2020. Эти игры без болельщиков, кажутся бездушными: Карен Гилоян
- 15:02 Черный рынок Азербайджана: куда попадает оружие Запада?: “Bulgarian Military”
- 15:00 Доктор Рене Левонян назначен заведующим кафедрой арменоведения Лионского католического университета
- 14:28 Токио-2020: пловец Артур Барсегян не преодолел квалификационный раунд
- 14:20 После потери связи с Торозяном и Налбандяном уже почти две недели о них нет никаких сведений
- 14:17 Армения была и остается конструктивной: ответ МИД Армении министру иностранных дел Азербайджана
- 14:17 Глава ЕК заявила, что ЕС вакцинировал 70% взрослого населения хотя бы одной дозой
- 14:03 Армен Саргсян и президент JICA обсудили возможности расширения сотрудничества
- 13:39 В Бюраканской обсерватории в сентябре ожидаются международные научные события
- 13:18 Токио-2020: Теннисист Карен Хачанов победил и во втором туре
- 13:15 Манвел Парамазян останется под арестом: Апелляционный суд отклонил иск его адвокатов
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