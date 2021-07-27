Президент Армении и глава Японского банка для международного сотрудничества обсудил вопросы сотрудничества

Находящийся в Японии с рабочим визитом президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с управляющим Японского банк для международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэдой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян и глава JBIC обсудили вопросы сотрудничества с Арменией. В частности, были затронуты вопросы сотрудничества в сферах привлечения инвестиций, банковского дела, высоких технологий и недвижимости.

Глава банка представил президенту Саркисяну миссию и направления возглавляемой им структуры. Он выразил готовность посетить Армению, чтобы ознакомиться с возможностями сотрудничества.

Японский банк для международного сотрудничества, принадлежащий правительству Японии, представлен в около двух десятках стран мира. Одна из основных целей банка - развитие экономического сотрудничества между Японией и ее международными партнерами через иностранные инвестиции и содействие международной торговле. Деятельность банка включает, в частности, сферы инфраструктуры, охраны окружающей среды, энергетики, природных ресурсов, а также производства.