Во Франции начали расследование после нападения на посольство Кубы в Париже

Юридические органы Франции начали расследование в связи с нападением, совершенным неизвестными лицами в ночь на вторник на посольство Кубы в Париже. Об этом сообщил официальный представитель МИД Франции.

"Юридическое расследование начато во Франции, чтобы выявить лиц, виновных в действиях, которые привели к материальному ущербу [зданию], но не сопровождались человеческими жертвами или ранениями людей", - говорится в заявлении. В нем сообщается, что в настоящее время "усилена система обеспечения безопасности посольства".

"Франция осуждает это нападение на посольство Республики Куба в Париже", - подчеркнул официальный представитель МИД,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщили ранее МИД Кубы и посольство этой страны в Париже, в здание дипмиссии были брошены три бутылки с зажигательной жидкостью, что вызвало возгорание на его фасаде и у входа в него. Посольство Кубы находится в одном из переулков южнее Марсова поля, это небольшое здание в квартале с плотной застройкой. В соседних кварталах находятся еще несколько иностранных посольств.

В заявлении диппредставительства Кубы произошедшее расценивается как теракт, причем подчеркивается, что подобным актам "содействуют пропагандистские кампании со стороны правительства США".