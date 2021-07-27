Токио-2020: известен первый соперник боксера Армена Дарчиняна

Приближается 1/8 финала боксерского турнира XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Как сообщает Арменпресс, первым соперником члена сборной Армении по боксу в весовой категории 75 кг Армана Дарчиняна станет Андрей Чемез из Словакии.

В борьбу уже вступил другой член сборной Армении по боксу, чемпион Европейских и Европейских игр Ованнес Бачков. В весовой категории до 63 кг на Олимпийских играх в Токио Бачков провел свой первый бой с Райаном Алстоном из Антигуа и Барбуды. Армянский боксер победил со счетом 5: 0. Следующий соперник Бачкова - Джавид Челеби из Азербайджана. Поединок состоится 31 июля в 07:36 по ереванскому времени.

Выступавшая ранее стрелок Эльмира Карапетян не смогла преодолеть препятствие квалификационного раунда, заняв в общей борьбе 18-е место. В квалификационном раунде дзюдоист Фердинанд Карапетян в категории 73 кг уступил казахстанцу Янсаю Смагулову. Боксер в весе 52 кг Корьюн Согомонян также проиграл в стартовом поединке. Он проиграл представителю Великобритании Джалалу Яфе. Тяжелоатлетка Изабелла Яйлян заняла 7-е место в весовой категории 59 кг с результатом 205 кг. Пловец Артур Барсегян не преодолел препятствие квалификационного раунда на дистанции 100 метров вольным стилем.